Zakaj je generacija Z na delovnem mestu različna od ostalih

Čeprav uspešno in učinkovito sobivanje generacij na delovnem mestu ni vedno lahka naloga, lahko večgeneracijsko delovno okolje prinaša številne prednosti, je za STA dejala profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Darija Aleksić.

Kot posebej problematične se v javnosti pogosto izpostavlja pripadnike generacije Z. Gre za osebe, rojene med letoma 1995 in 2012. »To je prva, ki ne pozna življenja brez interneta, pametnih telefonov in družbenih omrežij,« je pojasnila. Med lastnostmi pripadnikov te generacije po njenih besedah izstopa neposrednost. Tudi v delovnem okolju za razliko od pripadnikov prejšnjih generacij pogosto izražajo svoje mnenje ter brez težav in zadržkov povedo, če jim nekaj ni všeč. Vodje jim pogosto očitajo manko delovnih navad, med pozitivnimi lastnostmi pa izpostavljajo inovativnost in sposobnost delati več

»Velikokrat se pojavi vprašanje, v čem so pravzaprav drugačni od prejšnjih generacij. Navsezadnje si vsak želi dobrega vodjo in delo, v katerem vidi smisel. Vendar je pomembna razlika v tem, da so si prejšnje generacije to želele, generacija Z pa to zahteva,« je pojasnila Aleksić. Zato ne preseneča podatek, da pripadniki generacije Z v prvih petih letih kariere v povprečju zamenjajo tri delovna mesta ali več.

Prihodnje generacije si bodo po njenih besedah med seboj bolj podobne, kot so si podobne generacija Z in prejšnje generacije.