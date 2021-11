»Zakaj na meji nihče ne pregleduje covidnih potrdil?«

»Zakaj na mejnih prehodih nihče ne pregleduje, če imajo ljudje, ki prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, kjer v zadnjih dneh beležijo rekordna števila potrjenih okužb, veljavno covidno potrdilo?« Tako se sprašuje Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško.

Podobno je v ponedeljek zahteval Roberto Novelli, poslanec stranke Naprej, Italija, pozval k ostrejšemu nadzoru nad osebami, ki prihajajo v Italijo, kar je utemeljeval tako s številnimi okužbami v sosednji državi kot z ravnanjem sosede v lanskem letu, ko Slovenija ni nič oklevala z zapiranjem meja ob izbruhu epidemije.

Enako razmišlja predsednik trgovinske zbornice Paoletti, ki se spominja, kako so Slovenija, Avstrija in Hrvaška marca 2020 na vrat na nos ljudem, ki so prihajali iz Italije, preprečile vstop na njihovo ozemlje. »Kaj se bo zgodilo v prihodnjem koncu tedna, ko necepljeni ljudje v Avstriji ne bodo več mogli v nakupovalna središča, v gostinske lokale in številne druge trgovske in druge dejavnosti?«, Paoletti nakazuje bojazen, da bi necepljeni ljudje iz severne sosede množično prihajali v Furlanijo - Julijsko krajino. Skrbi ga namreč, da brez kontrole na mejnih prehodih prišleki ne bodo spoštovali veljavnih predpisov, po katerih v državo lahko vstopajo ljudje, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) oz. imajo covidno potrdilo.