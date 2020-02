»Zakaj sem se odzval vabilu Mattarelle«

»Odzval sem se vabilu italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, ker je bil koncert pozitivno in simbolno gesto preseganja zgodovinskih bremen in obenem iz spoštovanja do najvišje italijanske institucije, ki jo predstavlja predsednik republike.« Slovenski veleposlanik v Italiji Tomaž Kunstelj je takole za Primorski dnevnik utemeljil svojo udeležbo na koncertu na Kvirinalu ob dnevu spominjanja na fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre, ki ga je priredil Mattarella.

Med drugim so se predsednikovemu vabilu odzvali veleposlanika Hrvaške in Črne Gore, predstavniki ezulskih združenj, medtem ko je italijansko manjšino v Sloveniji in Hrvaški zastopal poslanec v hrvaškem saboru Furio Radin. Nekateri slovenski mediji so izrazili pomisleke nad Kunstljevo navzočnostjo na koncertu, predvsem spričo stališča, ki ga je ob 10. februarju objavil Mattarella. Udeležba na prireditvi ne pomeni, da se slovenski diplomat strinja z besedami italijanskega predsednika, saj - kot nam je povedal - ostaja trdno zavezan poročilu o slovensko-italijanskih odnosih v obdobju 1880-1956. To poročilo mešane strokovne komisije je kot »nosilni članek« objavljeno na spletni strani slovenskega veleposlaništva v Italiji.