Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja padel na referendumu

Na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), ki je danes potekal v Sloveniji, je bila volina udeležba približno 40-odstotna. Že po objavi prvih rezultatov štetja se je pokazalo, da bo izid najbrž tesen, s preštevanjem glasov se je razlika med glasovi proti in glasovi za nekoliko povečala, v prednosti pa so vseskozi bili glasovi proti uveljavitvi zakona.

Ko so prešteli skoraj 95 odstotkov oddanih glasov, je bil zavrnitveni kvorum (približno 339.000 glasov oziroma petina vseh volilnih upravičencev) dosežen, kar pomeni, da je zakon padel in ne bo uveljavljen.

Ob 97,02 % preštetih glasov in torej še neuradnih rezultatih je proti uveljavitvi ZPPKŽ glasovalo dobrih 53 odstotkov volivcev in volivk, glasov za uveljavitev pa je bilo za skoraj 47 odstotkov.