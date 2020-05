Žalitve na družbenih omrežjih pripeljale do fizičnega nasilja

V sredo zvečer so se v Dekane z osebnim avtomobilom pripeljali trije moški, za katere kaže, da so se tja odpravili, ker so hoteli obračunati z domačinom, ki naj bi jih žalil na družbenih omrežjih. Vnel se je pretep, v katerem je bil eden od udeležencev poškodovan in odpeljan v bolnišnico. O dogodku so bili obveščeni koprski policisti, ki so kasneje v razgovorih ugotovili, da je Koprčan prišel v Dekane, tu so se začeli prepirati in eden od domačinov je moškega poškodoval z nožem, pred tem pa je trojica, ki se je pripeljala z vozilom, pretepla njegovega brata.

Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju in opravljajo razgovore; ko bodo ugotovili vse okoliščine dogajanja, bodo sledile ustrezne posledice oz. postopki.