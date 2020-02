Zaljubljenost je droga, ljubezen je garanje

Ljubezen vodi do sreče in miru, a hoja po tej poti je zahtevna, ob današnjem prazniku pravi zakonska in družinska terapevtka Bojana Škabar.

Valentinovo je po definiciji praznik zaljubljencev. Koliko traja zaljubljenost?

Do prvega spora (se zasmeje). Moj učitelj, doktor Christian Gostečnik, pravi, da je zaljubljenost edina sprejemljiva socialna oblika norosti. Če pa želite strokoven odgovor, je treba najprej povedati, da bolj kot prihaja človek ranjen iz primarne družine, bolj bo od partnerja pričakoval, da razreši vse nerazrešeno.

Se pravi: če nas mama in oče nista dovolj ljubila, bomo to pričakovali od partnerja?

Vzgajala nas je generacija avtoritarnih staršev, kar ni slabo, ker meje je treba postavljati. Toda starši niso bili dovolj pozorni na čustva. Otroku, ki je bil jezen, so sporočali, da ga takega ne sprejemajo. To prinaša posledice. Ko bo pozneje, recimo, moški videl jezno partnerko, se bo tega ustrašil, ker se bo pojavil strah, ki ga je prinesel s sabo iz otroštva. Zato zelo poudarjam, naj se starši z otroki veliko pogovarjajo o čustvih. Dajo naj jim občutek, da so sprejeti, ne glede na to, kakšna čustva imajo. Kar seveda ne pomeni, da jih moramo razvajati.