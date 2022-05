»Zamejci ne smejo biti predmet ideoloških razhajanj«

Kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes po napovedih uspešno prestal zaslišanje pred pristojno komisijo Državnega zbora. Da je bila predstavitev kandidata ustrezna, je menilo devet članov komisije iz vrst vladne levosredinske koalicije, dva poslanca desnosredinske opozicije pa sta bila proti.

Po potrditvi je Arčon, ki ostaja generalni tajnik Gibanja Svoboda, izpostavil, da so občutki po dobri uri konstruktivne razprave in različnih pogledov v komisiji vse v skupnem interesu podpore Slovencem v zamejstvu in po svetu, zelo pozitivni. Dodal je, da je sam po naravi človek povezovanja in izrazil upanje v nadaljnje konstruktivno sodelovanje, tako s strani koalicije kot opozicije.

»Slovenci v zamejstvu in po svetu ne smejo biti v Sloveniji predmet nekih razdvajanj, ampak skupni interes. Ker sam urad je steber identitete slovenskega naroda in promotor slovenstva v tujini,« je še povedal in napovedal, da naj bi bilo prihodnji teden znano ime tako državnega sekretarja v Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga bo Arčon vodil, kot tudi vodje kabineta.