Zamenjava na čelu šolskega urada

Generalna direktorica šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino je od danes spet Daniela Beltrame, ki je deželno izpostavo šolskega ministrstva vodila že od leta 2009 do 2014. Do lanskega leta je bila generalna direktorica šolskega urada v Venetu, zadnjih 14 mesecev pa je bila na čelu direktorata za načrtovanje in človeške vire na ministrstvu za šolstvo.

Zamenjava je bila pričakovana, potem ko je ministrstvo objavilo razpis za novo vodjo. Patrizia Pavatti, ki je šolski urad Furlanije - Julijske krajine vodila zadnje leto namreč nima ustreznega funkcionarskega čina, potem ko so izpostavo v Trstu vrnili na nekdanjo upravno raven. Da bo Pavattijevo zamenjavala Beltramejeva, so mediji ugibali že sredi poletja, ko se je zdelo, da bo zamenjava izpeljana še pred začetkom šolskega leta. Naposled pa so v Rimu, kjer je medtem nastopila nova vlada z novim šolskim ministrom, počakali še nekaj mesecev.

Vest o nastopu nove direktorice je razburila Alessio Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za šolstvo. Po njenih besedah je ministrstvo imenovalo Beltramejevo, ne da bi pred tem obvestila deželno upravo.