Zamrznjena tudi druga odredba za odstrel medvedke Jj4

Deželno upravno sodišče (DUS) iz Trenta je zamrznilo tudi drugo odredbo, s katero je tamkajšnji predsednik avtonomne pokrajine Maurizio Fugatti odredil odstrel medvedke JJ4, ki je 5. aprila do smrtni napadla 26-letnega Andreo Papija. DUS je sprejelo priziv združenj za zaščito živali Enpa, Leidaa in Oipa. Medvedka je trenutno za zapahi v centru za oskrbo živali Casteller.

Medtem so na Trentinskem našli truplo medveda M62. Animalisti so zaradi tega obtožili Fugattija, ki naj bi s svojimi besedami spodbujal sovraštvo do medvedov, iz pokrajine Trento pa so sporočili, da naj bi M62 poginil, ker naj bi ga napadel drug kosmatinec. Okoliščine smrti bo predvidoma razčistila obdukcija.