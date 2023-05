Železniški promet med Trstom in Benetkami je ustavljen več ur, potem ko je vlak, ki je peljal iz Trsta proti Turinu zbil eno osebo med San Donajem di Piave in Quartom D'Altino.

Družba Trenitalia je pojasnila, da je vlak peljal 249 potnikov, poroča Ansa. Prekinitev železniškega prometa povzroča več težav in posledic za dva hitra vlaka in petnajst regionalnih. Promet bo ponovno nemoteno stekel, ko bodo to določili pristojni organi.