Torek, 10 februar 2026
Vojna na Balkanu

Zanikal je, da bi v Sarajevu streljal na civiliste

Osumljenec iz kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu je včeraj stopil pred tožilca

Jaruška Majovski |
Milan |
10. feb. 2026 | 11:33
    Zanikal je, da bi v Sarajevu streljal na civiliste
    Prizor iz dokumentarca Mirana Zupaniča Sarajevo Safari (ARHIV)( Redazione )
Dobro uro je trajalo včerajšnje zaslišanje 80-letnega Giuseppeja Vegnaduzza iz kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu, ki je preiskovan zaradi domnevne vpletenosti v tako imenovani sarajevski safari oziroma plačevanje za streljanje na civiliste v obleganem Sarajevu. Pred tožilcema - s primerom se ukvarjata Marcello Viola in Alessandro Gobbis - je Vegnaduzzo, ki ga preiskujejo zaradi naklepnega uboja iz nizkotnih motivov, zanikal vsakršno vpletenost v očitane dogodke.

Preiskovanec, ki je bil v času obleganja Sarajeva star približno 50 let, je dejal, da nikoli ni bil v Sarajevu in da so vsa njegova potovanja v Bosno bila iz službenih razlogov. Vegnaduzzo, ki ga zastopa odvetnik Giovanni Menegon, je namreč bil zaposlen kot avtoprevoznik. Dejal je tudi, da naj bi osebe, ki so zaradi njegovih besed o »lovu na ljudi«spregovorile s tožilstvom, izredno povečale razsežnost njegovih izjav.

Tožilstvo pa naj bi se po poročanju Anse ukvarjalo tudi z drugimi osebami.

