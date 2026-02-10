Zanikal je, da bi v Sarajevu streljal na civiliste

Dobro uro je trajalo včerajšnje zaslišanje 80-letnega Giuseppeja Vegnaduzza iz kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu, ki je preiskovan zaradi domnevne vpletenosti v tako imenovani sarajevski safari oziroma plačevanje za streljanje na civiliste v obleganem Sarajevu. Pred tožilcema - s primerom se ukvarjata Marcello Viola in Alessandro Gobbis - je Vegnaduzzo, ki ga preiskujejo zaradi naklepnega uboja iz nizkotnih motivov, zanikal vsakršno vpletenost v očitane dogodke.

Preiskovanec, ki je bil v času obleganja Sarajeva star približno 50 let, je dejal, da nikoli ni bil v Sarajevu in da so vsa njegova potovanja v Bosno bila iz službenih razlogov. Vegnaduzzo, ki ga zastopa odvetnik Giovanni Menegon, je namreč bil zaposlen kot avtoprevoznik. Dejal je tudi, da naj bi osebe, ki so zaradi njegovih besed o »lovu na ljudi«spregovorile s tožilstvom, izredno povečale razsežnost njegovih izjav.

Tožilstvo pa naj bi se po poročanju Anse ukvarjalo tudi z drugimi osebami.