Zanimajo jih življenja padlih za svobodo

Imate doma, v društvu, kjer ste aktivni, ali kje drugje material, fotografije, podatke o žrtvah in druge informacije, povezane s spomeniki, spominskimi ploščami in grobovi na iz obdobja druge svetovne vojne na Tržaškem, Goriškem ali Videmskem? Če je odgovor pritrdilen, potem se lahko obrnete na sodelavce projekta Spomeniki prihodnosti, ki so ga zasnovali pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi in pri katerem kot partnerji sodelujejo še ZSKD, NŠK in SKRD Jezero.

Prva faza projekta, popis 172 spominskih obeležij na naselitvenem območju slovenske narodne skupnosti v Italiji, je pod streho (to število se bo v prihodnosti sicer še povečalo, saj popis ni povsem zaključen). Podatki so zbrani na spletni strani www.spomeniki.org. Sedaj se popis nadaljuje z nadgrajevanjem zbranih podatkov, da bi imena žrtev, trajno zapisana v kamen, ne ostala samo »imena«. Kot je pojasnila sodelavka projekta Martina Budin, podatkovno bazo žrtev, v kateri je zaenkrat 1540 imen, izpopolnjujejo z osebnimi podatki posameznikov, ki so v boju za svobodo in boljšo prihodnost izgubili življenje. »Ko smo pregledovali, kdo so bili ti ljudje, smo ugotovili, da so bili med njimi borci, aktivisti, pa tudi civilisti in talci. Pretresljivo je bilo ugotoviti, da so med žrtvami tudi sedemletni otroci,« je poudarila.

Poleg datumov rojstva in smrti vsakemu imenu priložijo še fotografijo, če ta obstaja, in pri tem je bil dragocen vir Zlata knjiga padlih v NOB, pa tudi njena italijanska različica. Ob tem si želijo pridobiti krajše biografske podatke padlih, kot so poklic in drugi podatki, ki bi dali natančnejšo podobo o življenju in usodi posamezne žrtve.

Sadovi opisane faze zbiranja podatkov o posameznikih še niso dostopni spletnim uporabnikom, so pojasnili, a bodo to postali v teku leta. Za natančnejšo raziskavo bo zato dragocena tudi pomoč posameznikov, morebiti sorodnikov žrtev, a ne nujno, ki razpolagajo z dodatnimi podatki o padlih posameznikih. Ti lahko stopijo v stik s sodelavci projekta Spomeniki prihodnosti preko povezave v razdelku »Sodelujte pri zbiranju podatkov«, ki se nahaja v spodnjem delu spletne strani.