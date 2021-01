Koprski policisti so včeraj dopoldne posredovali na cesti od Pirana proti Bernardinu. Osebni avto je zapeljal na pločnik, kjer mu je odtrgalo kolo. Policisti so na kraju ugotovili, da je 62-letni Pirančan peljal preblizu desnemu robu vozišča in trčil v robnik. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, sledi mu obdolžilni predlog.