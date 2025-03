Zapihala bo burja in se bo občutno ohladilo

Ciklonsko območje, ki se je do včeraj ves pretekli teden zadrževalo nad Sredozemljem, je oslabelo. Krepi se anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni stanovitno in povečini sončno vreme. Od severovzhoda pa bo prehodno pritekal občutno hladnejši zrak.

Danes bo naše kraje od severa hitro prešla oslabljena hladna vremenska fronta, ob kateri se bo prehodno povečala nestanovitnost. Sprva bo spremenljivo do pretežno oblačno in se bodo ponekod lahko pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Čez dan se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Zapihala bo burja in bo začel pritekati hladnejši zrak. Večerne temperature bodo že nižje od jutranjih.

Od jutri do vključno četrtka bo prevladovalo sončno vreme. Jutri bo pihala zmerna do občasno lahko močna burja. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti in v nižinah povečini rahlo pod ničlo, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 10 stopinj Celzija. Občutek mraza pa bo povečevala ravno burja.

Sredino jutro bo še nekoliko hladnejše, burja bo oslabela. Živo srebro se bo povečini, razen ob morju, spustilo pod ničlo, čez dan pa bo že rahlo topleje.

V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme in bo čez dan še kakšna stopinja Celzija več.

Od petka kaže na postopno poslabšanje vremena. Po zdajšnjih izračunih bo nova vremenska fronta s padavinami predvidoma prešla naše kraje v petek ali v noči na soboto. V gorah bo snežilo.