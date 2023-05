Zapis strešic je in bo brezplačna pravica vseh

Izdaja vozniškega dovoljenja s pravilno zapisanimi šumniki v imenu in priimku stane točno toliko, kolikor stane izdaja dokumenta brez č-ja, š-ja in ž-ja. Če je torej vozniku ime Matjaž Žižek ali Antonio Rossi, je strošek enak, ne glede na to, če nam uradna oseba sprva razloži drugače. V tem primeru ji moramo odgovoriti, da to ne drži. Pravico do ustrezno zapisanega imena brez (dodatnih) stroškov pa dosežemo na podlagi določbe 7. člena zaščitnega zakona iz leta 2001.

Vse kaže, da je težava, v katero je marca trčil pripadnik slovenske narodne skupnosti v Italiji in v zvezi s katero je senatorka Tatjana Rojc naslovila poslansko vprašanje na notranjega ministra Mattea Piantedosija, rešena.

Spomnimo, da je pred slabima dvema mesecema Tržačan (zdaj lahko objavimo tudi njegovo ime - šlo je za Štefana Čoka), ob začetku postopka obnove vozniškega dovoljenja, zaprosil za zapis strešic, saj je želel biti v vseh dokumentih Štefan Čok in ne Stefan Cok. Odgovor, ki ga je prejel od italijanskega avtomobilskega kluba ACI, pa je bil, da zadeva ne gre avtomatično in da bo torej moral zaprositi za duplikat dokumenta, ki stane okoli 50 evrov.

Čok se je po neuspelem poskusu reševanja zadeve na uradu za promet obrnil na službo za jezikovne pravice ZaJezik, kjer so ga usmerili do pravega naslova na prometnem ministrstvu. Sledil je brezplačni popravek v bazi in zadeva je bila v relativno kratkem času in brez stroškov rešena.