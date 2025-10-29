Zaporna kazen zaradi iztegnjene desnice

Nekaj dni pred obletnico fašističnega pohoda na Rim in številnimi iztegnjenimi rokami v rimski pozdrav duceju njegovih sedanjih privržencev med manifestacijo v Predappiu, je drugostopenjsko sodišče v Benetkah obsodilo občinskega svetnika iz Verone, odvetnika Andreo Baccigo, na šest mesecev zapora, ker je v mestni skupščini iztegnil desnico. Obenem je bil obsojen na plačilo odškodnine prizadetim strankam: Vsedržavnemu združenju nekdanjih deportirancev ANED 5000 evrov, vsaki od treh aktivistk združenja Nonunadimeno po 800 evrov, odvetnici Federici Panizzo, ki je zastopala prizadete stranke, pa 4800 evrov za kritje sodnih stroškov. Bacciga je bil nadalje obsojen na petletno prepoved opravljanja javnih funkcij. Ker je obsodba pogojna, bo lahko še nadalje opravljal odvetniški poklic.