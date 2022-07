Zaposlenost v FJK raste

Zaposlenost v Furlaniji - Julijski krajini še naprej raste: od januarja do maja letos je bilo namreč zabeleženih kar 111.000 novih zaposlitev, kar znaša 12,3 % več kot v enakem obdobju v predpandemskem letu 2019. Povečana ponudba prostih delovnih mest pa omogoča in spodbuja večje prehajanje med službami. Prostovoljnih odpovedi je bilo tako letos za 40 % več kot pred tremi leti, 70 % ljudi pa novo pogodbo podpiše v zelo kratkem časovnem roku.

Po podatkih Nacionalnega statističnega inštituta (Istat) je v naši deželi trenutno zaposlenih 516.258 ljudi, tj. 17 tisoč več kot lani in 23 tisoč več kot leta 2019. Narašča tudi število zaposlenih žensk (+ 9,7 %), stopnja zaposlenosti med 15. in 64. letom pa je »rekordnih« 67,6 % – višjo v Italiji imajo le v pokrajinah Trento in Bocen. Iz tokratnega poročila izhaja zelo zanimiva ugotovitev, da je usklajevanje družinskega življenja, prostega časa in službe še vedno v središču pozornosti delovno aktivnega prebivalstva, kar kaže na spremenjen odnos do dela oziroma službe.