Avtocestni odsek med Vilešem in Palmanovo na avtocesti A34 v smeri Benetk so danes malo pred 10. uro zaprli zaradi prometne nesreče. Avtomobil je močno trčil v varnostno ograjo, voznik je bil ukleščen v razbitinah. Na kraju so policisti, reševalci službe 118, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Zaprt je tudi razcep med avtocestama A34 in A4 v smeri Benetk.