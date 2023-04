V noči na nedeljo do nedelje v dopoldanskih urah (ko bodo zaključili z deli) bodo zaradi gradnje tretjega voznega pasu zaprli odsek avtoceste A4 med San Stinom in Latisano v obe smeri, sporoča družba Autovie Venete. Zapora se bo začela v soboto ob 20. uri, izvozna in uvozna rampa pri Portogruaru pa bosta zaprti do 12. ure.