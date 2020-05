»Zaradi koronavirusa stran od Rima«

Sprostitev javnega življenja in gospodarstva v času pandemije je povzročila spor med italijansko vlado in bocensko pokrajinsko upravo, v katerega se je na svoj način vključilo tudi gibanje Schütznov (južnotirolski strelci). V Pustriški dolini (Pustertal) so se tako pojavili ognjeni napisi Los von Rom (stran od Rima), tradicionalno geslo, s katerim južnotirolski skrajneži izkazujejo željo po odcepitvi od italijanske države. »S tem, da Rim odklanja rahljanje prepovedi in omejitev na pokrajinski ravni, tepta našo avtonomijo,« pravijo Schützni. Podobno razmišljajo tudi nekateri vidni predstavniki Južnotirolske ljudske stranke (SVP), medtem ko glavnina strank, ki zastopajo italijansko govoreče prebivalstvo, podpira ukrepe Contejeve vlade. Koronakriza torej precej razdvaja tamkajšnji jezikovni skupnosti.

Ognjeni napisi so se pojavili na predvečer obiska v Bocnu ministra za dežele Francesca Boccie, ki je s predsednikom bocenske pokrajine Arnom Kompatscherjem - po polemikah iz preteklih dni - dosegel dogovor o postopnem rahljanju omejitvenih ukrepov. Južne Tirolce je strah, da bi podaljšanje prepovedi in zapor zadalo usoden udarec že prizadetemu poletnemu turizmu ter istočasno kompromitiralo tudi smučarsko sezono 2020-2021.