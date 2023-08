Zaradi možnosti poplav in plazov za Koroško Arso izdal rdeče opozorilo

Zaradi možnosti poplav in plazov je Agencija za okolje (Arso) izdala rdeče opozorilo za Koroško. Padavine bodo namreč vztrajale do sredinega jutra, ob že namočeni podlagi pa lahko pride do ponovnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno.

Ciklonsko območje se še zadržuje nad severnim Sredozemljem, v višinah pihajo nad Slovenijo zelo vlažni jugovzhodni vetrovi. Padavine bodo tako najmočnejše danes popoldne in zvečer, vztrajale pa bodo do sredinega jutra. Težišče padavin bo nad vzhodnim delom Slovenije, predvsem na območju Zasavja, savinjske in podravske regije, Koroške in tudi precejšnjega dela Štajerske, je na novinarski konferenci Arsa pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.

Na teh območjih na Arsu pričakujejo količino padavin nekje med 50 in 80, morda krajevno tudi blizu 100 litrov na kvadratni meter. “Poudaril bi, da bo današnji tip padavin bolj enakomeren, nad večjimi območji, predvidoma brez ekstremnih nalivov, tako da bo vpliv na vodotoke nekoliko počasnejši, povečevala pa se bo namočenost zemljine,” je dejal Gregorčič.

Dodatno lahko narastejo hudourniki in se razliva padavinska voda, zato je na teh območjih previdnost še posebej potrebna. Trenutno poplavlja tudi reka Drava v spodnjem toku pri jezu Markovci, zaradi dotoka večje količine vode iz Avstrije v Slovenijo je bil ponoči ta pretok Drave okrog 1100 kubičnih metrov na sekundo. Ta visokovodni val se zdaj pomika po Sloveniji, do hrvaške meje bodo razlivanja v običajnem obsegu, v glavnem bodo poplavljene kmetijske površine. Predvidoma bo popoldne in ponoči narasla tudi reka Mura, ki se bo, kot kaže, razlivala znotraj protipoplavnih nasipov, je pojasnil hidrolog Janez Polajnar.