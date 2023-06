Zaradi neprilagojene hitrosti povzročil nesrečo s štirimi vpletenimi vozili

Koprski policisti so bili včeraj ob 13.38 obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti pri počivališču Ravbarkomanda. Ugotovili so, da je 32-letni državljan Nemčije, ki je z osebnim avtomobilom peljal proti Uncu, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v betonsko ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo v levo, kjer je trčilo v zadnji levi blatnik osebnega avtomobila, za volanom katerega je bil 22-letni državljan BiH. Tega je odbilo v tretji osebni avtomobil, zatem pa še v tovorno vozilo državljana Madžarske. Voznik osebnega avtomobila, državljan BiH, se je v trčenju lažje poškodoval. Povzročitelju, državljanu Nemčije, so policisti izdali plačilni nalog.