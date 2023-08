Zaradi nesreče zaprli najdaljši železniški predor na svetu

Najdaljši železniški predor na svetu Gotthard v švicarskih Alpah bo do srede zaprt, potem ko so se v iztirjenju tovornega vlaka poškodovali tiri, so danes sporočili iz švicarskih zveznih železnic. V iztirjenju v predoru Gotthard na srečo sicer ni bilo ranjenih.

57-kilometrski predor, ki povezuje nemško govoreči del Švice z italijansko govorečim delom te alpske države, je ključni del prometne infrastrukture, ki povezuje Nemčijo in Italijo.

Kot je dejal predstavnik podjetja, ki upravlja z železnicami, Rudolf Büchi, je do nesreče prišlo še v posebej slabem času zaradi povečanega prometa med dopusti kot tudi prihajajoče ulične parade v Zürichu, kjer organizatorji pričakujejo milijon obiskovalcev.

Za nesrečo naj bi bila kriva tehnična napaka na vlaku s 30 vagoni, so pojasnili pri zveznih železnicah.