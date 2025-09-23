Zaradi nesreče zaprta cesta Bertoki-Sv. Anton

Danes nekaj pred 16. uro se je v Svetem Antonu zgodila huda nesreča, v kateri je pet udeležencev utrpelo lažje, eden pa hujše poškodbe. Po prvih neuradnih informacijah sta se voznika z dvema tovornjakoma spuščala po strmem klancu od smetišča proti centru Sv. Antona, ko naj bi drugemu odpovedale zavore. Zaradi tega naj bi z relativno visoko hitrostjo trčil v keson prvega tovornjaka, ki ga je obrnilo za 90 stopinj in potisnilo v bližnjo hišo. Tovornjaka sta ob hiši zrušila zid in poškodovala tudi samo hišo. Nasproti je pripeljala voznica z avtom in še ona trčila v razdejanje. Po prvih podatkih sta voznica in njena hčerka v avtu lažje poškodovani, prav tako naj bi nesrečo z lažjimi poškodbami preživeli trije iz obeh kabin tovornjakov, eden pa je zelo hudo poškodovan. Najmanj dva so morali iz objema pločevine reševati gasilci koprske brigade. Vseh šest so odpeljali v bolnišnico, na kraju pa gasilci in drugi še odpravljajo posledice hude nesreče.

Danijel Cek, Primorske novice