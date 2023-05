Zaradi obilnih padavin poplave na Hrvaškem, reke grozijo tudi v vzhodni Slovenijii

Hrvaško je v nedeljo zajelo obilno deževje in povzročilo poplave na severu Dalmacije. Mesti Obrovac in Gračac v zadrski županiji sta bili v nedeljo zaradi poplavljanja rek pod vodo, gorski reševalci pa so nekatere prebivalce morali evakuirati s čolni. Na poplave so se začeli pripravljati tudi v nekaterih drugih delih države.

Na območju mesta Obrovac se je reka Zrmanja prelila prek zaščitne ograde. V občini Gračac pa je bregove prestopila reka Otuča, zaradi česar so gasilci morali evakuirati ogrožene prebivalce, so sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije.

V Gračcu so po podatkih državnega hidrometeorološkega zavoda v zadnjih 24 urah izmerili rekordnih 256,4 litra padavin na kvadratni meter v zadnjih 63 letih.

Razmere na tem območju so se danes umirile, gasilci pa izčrpavajo vodo iz poplavljenih zgradb. »Reka Otuča se je vrnila v svojo strugo. Gasilci ter pripadniki gorske reševalne službe in Rdečega križa izčrpavajo vodo in pomagajo prebivalcem,» so davi sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije. Napovedali so, da bodo naravno nesrečo razglasili, če bodo ugotovili dovolj veliko gmotno škodo.

Gladina reke Zrmanje v Obrovcu po drugi strani še vedno narašča in je presegla najvišjo raven v zgodovini, so sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije. Dodali so, da je v Obrovcu poplavljeno staro mestno jedro, pritličje občinske zgradbe in posamezni poslovni prostori. Stanovanjskih stavb zaenkrat ni poplavilo.

Voda je vdrla tudi v pritličje srednje šole, medtem ko dostopa do osnovne šole ni, zaradi česar so odpovedali pouk v obeh šolah. V nekaterih delih mesta je prišlo do izpada elektrike.

Arso medtem za jutri opozarja pred poplavami v vzhodni Sloveniji. V torek bodo reke v vzhodni polovici Slovenije ob ponovnih obilnih padavinah in zaradi velike predhodne vodnatosti ter namočenosti tal močno narasle, so zapisali.

Najbolj bodo narasle reke, ki se danes že razlivajo, in sicer reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke. Poplavljene površine se bodo povečevale predvsem popoldan in v noči na sredo. Razlivanja rek so verjetna tudi drugod na vzhodu Slovenije. Ob krajevno močnejših padavinah se lahko razlijejo hudourniški vodotoki, na več mestih lahko pride do zastajanja in poplavljanja padavinske vode.

V sredo se bodo poplavljene površine predvidoma še povečevale, opozarjajo na Arsu. Reke Krka, Pesnica in Ščavnica lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.