Zaradi pandemije človeštvo nazadovalo za pet let

Zaradi različnih kriz, predvsem pandemije covida-19, je indeks človekovega razvoja, ki meri življenjsko dobo, stopnjo izobrazbe in življenjski standard po državah, v zadnjih dveh letih nazadoval, svet se je vrnil za pet let nazaj, kaže danes objavljeno poročilo Programa ZN za razvoj (UNDP). Indeks človekovega razvoja je prvič, odkar so ga pred 30 leti začeli meriti, nazadoval dve leti zapored, v letih 2020 in 2021.

»To pomeni, da smo prej umirali, smo manj izobraženi in z manj prihodki,« je pojasnil vodja UNDP Achim Steiner. Dodal je, da je že samo iz tega jasno, zakaj je vse več ljudi zaskrbljenih zaradi prihodnosti.

Indeks človekovega razvoja je desetletja stalno rasel, v letu 2020 pa je začel padati, padanje se je nadaljevalo tudi lani, s čimer je bil izničen napredek zadnjih petih let, piše v poročilu.

To kot glavni razlog navaja pandemijo covida-19, ki so se ji pridružile še druge krize - podnebna, politična in finančna, zaradi česar človeštvu ni uspelo okrevati.

»Že v preteklosti smo poznali katastrofe in konflikte. Ampak sovpadanje tega, čemur smo zdaj priča, močno ovira razvoj človeštva,« je povedal Steiner.

Nazadovanje je globalno, saj je prizadelo več kot 90 odstotkov držav po svetu, piše v poročilu. Na vrhu indeksa so Švica, Norveška in Islandija, na dnu so Južni Sudan, Čad in Niger.

Slovenija je skupaj z Malto uvrščena na 23. mesto, sledi ji Avstrija. Italija je na 30. mestu in je pridobila dve mesti.

Indeks se nanaša na leti 2020 in 2021, v njem še ni bila upoštevana vojna v Ukrajini, ki se je začela februarja letos. Po napovedih Steinerja so zato tudi obeti za letos slabi.