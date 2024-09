Zaradi pričakovanih obilnih padavin Arso objavil oranžno opozorilo

Ob izraziti vremenski fronti, ki bo zvečer dosegla Alpe in jutri prešla tudi naše kraje, je Arso za jutri objavil oranžno vremensko opozorilo. Opozarja na možnost hudourniških poplav. »V noči na četrtek bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod, predvsem v osrednji in severni Sloveniji. Verjetna so razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode,« so med drugim zapisali. Poleg tega opozarjajo tudi na možnost močnejših nalivov. »Od noči na četrtek do petka zjutraj pričakujemo obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra,« še opozarjajo.