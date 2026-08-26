Geolog bo nad Lonjerjem preveril, če je šlo za eno samo skalo ali kaj hujšega

Odsek državne ceste št. 14, ki pelje od Ključa (ob kamnolomu Faccanoni) do tako imenovanega H-križišča, ostaja zaprta zaradi večje skale, ki se je v noči na sredo s pobočja nad cesto skotalila na cestišče. Lokalni policisti so pojasnili, da čakajo na geologa, ki se bo z ekipo povzpel do kraja, kjer se je skala odtrgala in preveril stanje pobočja, da bi ugotovil, če je šlo za osamljen pojav – na cestišče je namreč zgrmela ena sama, sicer precej velika skala – ali pa so morebiti kje vidne kake razpoke, ki bi nakazovale na kaj hujšega.

Če bo geolog ugotovil, da se je odtrgala ena sama skala, bodo to odstranili in cesto odprli, če pa bodo naleteli na razpoke, bo cestni odsek ostal zaprt, dokler območja ne bodo ustrezno zavarovali. Preveriti bodo morali tudi stanje zaščitnih mrež za zavarovanje brežin pred okruški in kamenjem. Skala, ki se je prikotalila do ceste, jo je namreč pretrgala, mreža pa je po navedbah lokalnih policistov pripomogla vsaj k upočasnitvi kamnite gmote, da na cestišče ni zgrmela z večjo hitrostjo.

Lokalni policisti na obeh koncih cestnega odseka, kjer velja prometna zapora, usmerjajo promet.