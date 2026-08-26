Boljunec je v srednjem veku imel nadpovprečno veliko vinarjev

Boljunec je bil v 15. stoletju med najbolj vinorodnimi vasmi na Tržaškem. Iz dokumentov, ki jih je v soboto na griču Koromačnik premierno predstavil zgodovinar Fulvio Colombo, je razvidno, da je v vasi v Bregu davke na vino v kleti plačevalo vsaj 55 oseb, med njimi tudi nekaj žensk. Za primerjavo: v Dolini jih je bilo 38, v Bazovici 14, na Kontovelu in Opčinah pa le 10.

Predavanju sredi zelenice na vrhu vzpetine nad tovarno InnoWay je publika prisluhnila ob praznovanju svetega Roka, zavetnika cerkvice, ki je nekoč tam stala. Od nje so vidne le še razvaline, pri katerih pa se zadnjih pet let na pobudo boljunskega Društva za vrednotenje domače zgodovine konec avgusta spet zbirajo domačini. Tako je bilo tudi v soboto, verniki so se podali na procesijo okoli cerkve, duhovnik Riccardo Donà je blagoslovil zelišča, travnike in pašnike. Prisotne sta nagovorila domači arhitekt Davide Štokovac in predsednik društva Silvester Metlika. Najmlajši in njihovi starši pa so sončen in vetroven dan izkoristili za spuščanje zmajev visoko v zrak.

Kot je razložil strokovnjak za srednjeveško zgodovino Fulvio Colombo, je bilo območje Brega že v srednjem veku gosto naseljeno, tu je bila obilica rodovitne zemlje, vode je bilo prav tako na pretek. Med glavnimi gospodarskimi panogami je zgodovinar omenil vinogradništvo: premožni prebivalci so bili celo lastniki nekaterih vinogradov, kar je bila v srednjem veku redkost. Nekaj je bilo tudi oljčnikov, a oljčno olje so v glavnem uporabljali za razsvetljavo, medtem ko so v kulinariki uporabljali živalsko mast.