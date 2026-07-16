Aretirali so ga, ko je plačal z ukradeno kartico

Tržaški karabinjerji so v Barkovljah aretirali 24-letnika, ki je osumljen, da je kradel na tamkajšnji plaži. Kaže namreč, da je mlad tat v temi izkoristil trenutek nepazljivosti kopalcev in ukradel več denarnic, gotovine ter zlatih predmetov.

Takoj po kraji pa je tat odšel do bližnjega bara in v njem plačal z eno od ukradenih kreditnih kartic. Zaradi tega elektronskega nakupa so ga karabinjerji takoj izsledili. Ko so ga preiskali, so pri njem odkrili vse ukradene predmete, ki so jih vrnili lastnikom, moškega pa so odvedli v zapor, kjer je na razpolago sodnim organom.