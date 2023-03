Zaradi skale na cesti za Matajur več zaselkov odrezanih od sveta

Zaradi skale, ki se je danes ponoči v Benečiji odvalila na cesto, ki iz Sovodnje pelje v Čeplešišče in nato na Matajur, pri čemer je tudi podrla nekaj dreves, je več zaselkov odrezanih od sveta. Cesto so namreč zaprli za promet, ker omenjena skala, ki meri 3 do 4 kubične metre, predstavlja preveliko nevarnost, gre pa za edino cestno povezavo za mnoge prebivalce v višje ležečih zaselkih Benečije.

Civilna zaščita je za sanacijo nastale škode danes z nujnim odlokom namenila 48.000 evrov, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Skalo bodo predvidoma odstranili že danes, ko naj bi tudi spet odprli cesto za promet. Skala se je predvidoma odtrgala zaradi posledic močnega deževja, ki je prizadel Benečijo v torek, meni Riccardi.