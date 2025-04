Zaradi slinavke in parkljevke razkužujejo tovornjake z živino

Kdor se je v minulih dneh peljal mimo italijansko-slovenskih mednarodnih mejnih prehodov pri Fernetičih in v Štandrežu je mogoče opazil ustavljene tovornjake za prevoz živine, okrog njih ljudi v belih zaščitnih oblekah, ki škropijo tovornjake in njihove živalske potnike. Gre za pripadnike italijanske vojske, ki po navodilih ministra za obrambo Guida Crosetta od sobote izvajajo ukrepe za zaščito pred vnosom virusa slinavke in parkljevke, za katerega so dovzetne parkljaste živali.

Med koncem marca in začetkom aprila so namreč na Madžarskem in Slovaškem zabeležili več izbruhov te zelo nalezljive virusne bolezni goveda, bivolov, prašičev, koz, ovac in drugih parkljastih živali. Običajno je govedo glavni gostitelj virusa slinavke in parkljevke, nekateri sevi pa so bolj prilagojeni na domače prašiče. Bolezen, ki sicer ni nevarna za ljudi, se je letos po 40 letih spet pojavila v Evropi. Prvi primer so potrdili januarja v Nemčiji, v začetku marca je nato prišlo do izbruha na Madžarskem, od koder se je najbrž razširila tudi na Slovaško.