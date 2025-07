Zaradi slovenščine v rajonskih svetih bo paritetni odbor pisal županu Dipazzi

Na dnevnem redu paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki je zasedal danes, so bile tri »vsebinske« točke: kršitev pravice do dvojezične volilne izkaznice v Krminu, neuresničena pravica do rabe slovenskega jezika v izvoljenih telesih, natančneje v rajonskih svetih tržaške občine, ter predlog za spremembo sestave Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku.

Paritetni odbor je prisluhnil predsednici vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in predsedniku zahodnokraškega rajonskega sveta Pavlu Vidoniju. Povzela sta dosedanje korake, ki sta jih ubrala, da bi jim bila v rajonskih svetih zagotovljena pravica do rabe slovenskega jezika. Paritetni odbor je tako sklenil, da bo v zvezi s tem vprašanjem pisal tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, da bi ugotovili, kje se zatika.

Zaradi odhoda dveh italijanskih članov odbora je zatem umanjkala paritetičnost in z njo sklepčnost, zato se je zasedanje nadaljevalo v »neformalni obliki« in drugih sklepov ni bilo. Sledilo je sicer soočenje o predlogu za spremembo sestave Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku.

»Današnja deželna šolska komisija ima izredno pomembno funkcijo glede krčenja šolske mreže, kjer je njeno mnenje obvezno, a razen tega dejansko o ničemer ne odloča. To je problem, ki ga želimo rešiti in želja je, da bi v novi sestavi komisije sedeli res vsi odločevalci – predstavnik ministrstva, predstavnik dežele v glavnem, glede ostalih članov pa bomo odločali septembra,« je dejal Marko Jarc, ki meni, da bi predrugačenje sestave komisije rešilo vprašanje avtonomije slovenskega šolstva v Italiji.