Zaradi stečaja 600.000 turistov obstalo v tujini

Ikonični britanski potovalni velikan Thomas Cook je danes razglasil stečaj in s tem končal ugibanja o njegovi usodi.

Kot so sporočili iz družbe, jim kljub prizadevanjem ni uspelo zagotoviti novih zasebnih vlagateljev. Zaradi stečaja je v tujini obstalo 600.000 turistov, med njimi 150.000 Britancev, ki pri vrnitvi v tujino računajo na pomoč vlade.

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe, jim kljub številnim naporom ni uspelo skleniti dogovora med delničarji družbe in potencialnimi novimi zasebnimi vlagatelji. »Uprava družbe je sklenila, da nima druge možnosti, kot da sprejme ukrepe za začetek prisilne likvidacije s takojšnjim učinkom,« so navedli.

V družbi so za slabo poslovanje okrivili predvsem šibko povpraševanje na evropskem trgu, ki naj bi mu botrovali vročinski valovi in z njimi povezane odpovedi rezervacij. Težko so se soočali tudi s hudo konkurenco s strani spletnih turističnih podjetij in nizkocenovnih letalskih prevoznikov, dodaten negativni vpliv pa so imele globalne politične napetosti.

Ob ujetih potnikih je stečaj prizadel tudi več tisoč zaposlenih v 178 let starem podjetju. Po vsem svetu koncern zaposluje več kot 22.000 ljudi, od tega 9000 na v Veliki Britaniji.