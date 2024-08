Zaradi uničevanja velikih leščurjev na Krku kazensko ovadili turistko

Hrvaška policija je kazensko ovadila 36-letno ukrajinsko državljanko, ki je na otoku Krk iz morja izvlekla tri školjke strogo zaščitene vrste veliki leščur. Sumijo jo kaznivega dejanja uničevanja zaščitenih delov narave.

Ukrajinsko državljanko sumijo, da je v nedeljo iz morja na območju naselja Šilo na otoku Krk izvlekla tri velike leščurje (pinna nobilis). Školjke je nato fotografirala in posnela, fotografije in videoposnetek pa objavila na družbenih omrežjih, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Krški policisti so med kriminalistično preiskavo še ugotovili, da je školjke potem vrnila v morje. Zaradi suma, da je nezakonito posedovala velike leščurje, so proti njej vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Veliki leščur je zavarovana vrsta školjke in je sredozemski endemit. Je največja školjka v Sredozemlju, zraste lahko do 1,2 metra.