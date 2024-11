Zaradi zadušitve s hrano v centru za rehabilitacijo umrl otrok s posebnimi potrebami

V reškem rehabilitacijskem centru je konec septembra zaradi zadušitve s hrano umrl otrok s posebnimi potrebami. Center je pred nesrečo opozarjal pristojno ministrstvo na pomanjkanja osebja in prosil za premestitev dečka. Ministrstvo krivdo za smrt pripisuje centru, kar da naj bi pokazal tudi inšpekcijski nadzor, poročajo hrvaški mediji.

Tragični dogodek se je zgodil v podružnici reškega centra za rehabilitacijo Kraljevica-Oštro, danes pa ga je razkril hrvaški tednik Nacional. Otrok se je po pisanju tednika najverjetneje zadušil s kosom pice, zaradi pomanjkanja osebja pa ga niso uspeli pravočasno rešiti.

Direktorica centra Iva Letina je po pisanju Nacionala dlje časa opozarjala ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko na pomanjkanje osebja in sredstev za ustrezno zaščito oskrbovancev ustanove. Konec oktobra, po smrti otroka, pa je v pismu, naslovljenem na ministra Marina Piletića, zapisala, da je tragedija rezultat katastrofalno slabih razmer za delo za katere je ministrstvo ostalo gluho.

Piletić je danes na novinarski konferenci dejal, da je inšpekcijski nadzor ugotovil napake pri delu centra, ki da mečejo senco na celoten sistem. Center je obenem obtožil prikrivanja tega, da mladoletnega fanta med izolacijo nihče ni preverjal dve uri in pol.

Izredni inšpekcijski nadzor iz sredine oktobra je po pisanju Nacionala pokazal, da je bila na oddelku s 15 oskrbovanci s hudo invalidnostjo v času smrti otroka samo ena negovalka. Otrok, ki se je domnevno zadušil s kosom pice, je bil zaklenjen v sobi, negovalka pa ni pravočasno opazila, da se duši.

Načelnica sektorja za inšpekcijo na ministrstvu za delo Josipa Crnoja Bartolić je danes na novinarski konferenci dejala, da center ni spoštoval protokolov in da je do smrti prišlo zaradi malomarnosti. Kot je po njenih besedah ugotovila inšpekcija, je bil otrok, ki je bil v ukrepu izolacije, dve uri in pol brez nadzora zaposlenih. Izolacija sicer ne bi smela trajati dlje kot 45 minut, otroka pa bi morali preverjati vsakih 15 minut, kar se v tem primeru ni zgodilo.

Letina je sicer že v ponedeljek odstopila z mesta direktorice centra. Kot danes piše spletni portal hrvaškega časnika 24 sata, je dejala, da je na ministrstvo tri leta pošiljala prošnje, da fanta, čigar stanje je zahtevalo individualni pristop, premestijo v primernejšo ustanovo. Zadnji apel je na ministrstvo naslovila konec avgusta, a se nanj ni nihče odzval.