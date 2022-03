Zaščitne maske in covidno potrdilo se postopno poslavljajo

Z novim ukrepom, ki ga je soglasno odobrila italijanska vlada, se z 31. marcem v Italiji zaključuje izredno stanje zaradi covida-19. Na tiskovni konferenci sta premier Mario Draghi in zdravstveni minister Roberto Speranza predstavila načrt sproščanja ukrepov in omejitev. Od 1. aprila zaščitne maske na prostem ne bodo več obvezne niti na prizoriščih na prostem, kjer so trenutno še obvezne, od 1. maja pa bodo ukinjene tudi v zaprtih prostorih.

S 1. majem italijanska vlada ukinja tudi covidno potrdilo. Odpravljena je bila tudi obvezna samoizolacija za necepljene, ki so bili v stiku z okuženo osebo, tudi na delovnih mestih ne bo več obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. Do 30. aprila bo obvezno osnovno covidno potrdilo za medkrajevne prevoze, ukinili pa ga bodo za mestne.

Obvezno cepljenje za 50-letnike in starejše na delovnih mestih bo ukinjeno s 15. junijem.

Covidno potrdilo oz. izpolnjevanje pogoja PCT bo obvezno do 30. aprila v bazenih, fitnes centrih, telovadnicah, v turističnih nastanitvah, na konferencah, kongresih, praznovanjih, slovesnostih, v igralnicah, v disko klubih, na prireditvah in športnih dogodkih v zaprtih prostorih. V gostinskih lokalih in barih bo covidno potrdilo oz. izpolnjevanje pogoja PCT obvezno le v notranjih prostorih, na prostem pa bo ukinjeno. Zmogljivost stadionov bo spet 100-odstotna.