Zasedala je Zamejska gospodarska koordinacija

V Sloveniji je že stekel štiriletni program v vrednosti desetih milijonov evrov, katerega cilj je pomagati pri razvijanju gospodarstva oz. gospodarske osnove med slovenskimi narodnimi skupnostmi v sosednjih državah – Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški. Da stvar ne bi po štirih letih zamrla, pa se pripravlja tudi zakon, ki bi omogočil, da bi ta pomoč postala stalnica. V prihajajočem mesecu septembru bi moral steči postopek sprejemanja v parlamentu, pri čemer obstaja želja oz. upanje, da bi bil do konca letošnjega leta zakon tudi sprejet. To je bila glavna tema današnjega srečanja Zamejske gospodarske koordinacije, ki je potekalo v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni.

Srečanja, na katerem so slovensko vlado zastopali minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, državni sekretar na omenjenem ministrstvu Dejan Židan in državna sekretarka pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, so se udeležili predstavniki gospodarskih organizacij slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, med katerimi je bila tudi delegacija Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) iz Trsta na čelu s predsednikom Fabiom Pahorjem, podpredsednikom Fabriziom Polojazem in članom organizacijskega tajništva Borutom Sardočem.