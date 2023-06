Zastoji v smeri Kopra

Po pričakovanjih je danes na deželnem avtocestnem omrežju in v Sloveniji povečan promet letoviščarjev in domačinov, ki so se ob sončnem vremenu odločili za konec tedna ob morju. Marsikje je promet upočasnjen in ponekod nastajajo zastoji. Tak je, denimo, primer cest iz smeri Trsta proti Kopru, kjer je, kot je razvidno na fotografiji, daljša kolona vozil, po pričevanju avtorja pa so čakalne dobe kar dolge. Na portalu promet.si poročajo, da nastajajo zastoji (ob 12.00) na hitri cesti Škofije - Koper med priključkoma Bertoki in Slavček proti Kopru.