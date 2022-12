Okrog polnoči so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores posredovali v Tricesimu, kjer se je mlad par na domu ob cesti Pontebbana zastrupil z ogljikovim monoksidom. Ob njihovem prihodu sta bila mlada ženska in moški pri zavesti, eden od dveh pa je bil v popolni zmedenosti. Prepeljali so ju v videmsko bolnišnico, nakar so ju s helikopterjem odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer ju bodo zdravili v hiperbarični komori.