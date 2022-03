Zavračajo in obsojajo namige o ruskem izvoru rezijanščine

Na neresnične trditve o tem, da naj bi v Reziji govorili ruski jezik, ki so se v zadnjih dneh pojavile v nekaterih medijih, se je odzval Rozajanski dum, kulturno društvo, ki od leta 1983 skrbi za rezijansko kulturo, zlasti z jezikovnega vidika, in v tej smeri sodeluje tudi z akademiki in jezikoslovci.

»Obsojamo nedavne trditve, ki so se pojavile v lokalnih in državnih medijih in povezujejo rezijanske kulturne elemente, zlasti jezikovne, z Rusijo. Od tega se distanciramo,« je prebrati sporočilu za medije, pod katerega se je podpisal predsednik Rozajanskega duma Sandro Quaglia.

Navedli so več virov, ki zavračajo teorijo, da naj bi šlo pri rezijanskem narečju za ruski dialekt. To so že večkrat potrdili pri Italijanskem slavističnem društvu, kjer so zapisali, da gre v primeru dialektov, ki jih v videmski pokrajini govorijo vzdolž italijansko-slovenske meje, nedvoumno za slovenska narečja. Prav tako sta to potrdila raziskovalca z Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti Marija Jasinskaja in Gleb Pilipenko, ki sta se pred leti mudila v Reziji na študijskem obisku.

Ob tem Quaglia poudarja še, da je Občina Rezija v seznamu občin izvajanja t. i. zaščitnega zakona (št. 38 iz leta 2001).

»Žalosti nas ugotovitev, da si nekateri mediji v tako težkem času privoščijo instrumentalizacijo tovrstnih argumentov, z zavajajočimi izjavami in naslovi, ki pripomorejo k dezinformiranju in širjenju lažnih novic, namesto da bi informirali javnost,« je še zapisal Quaglia.