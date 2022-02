Zavrnili tudi referendum o dekriminalizaciji konoplje

Potem ko je ustavno sodišče v torek zavrnilo referendum za dekriminalizacijo evtanazije, je danes, 16. februarja, enako odločitev sprejelo za referendumsko vprašanje o dekriminalizaciji konoplje. Sodišče je tako zavrnilo obe vprašanji, ki sta bili vloženi kot državljanska pobuda. Prižgalo pa je zeleno luč za pet od ostalih šestih vprašanj, ki so povezana s pravosodjem, vložile pa so jih deželne vlade.

Referendumska pobuda za dekriminalizacijo konoplje (gojenje te rastline je trenutno kaznivo dejanje, za katerega je predvidena kazen od dveh do šestih let zapora, ob tem pa še kazen od 26.000 do 260.000 evrov) je predvidevala nekaj izjem. Pobudniki referenduma so predlagali, da bi to rastlino po novem bilo dovoljeno gojiti za osebno uporabo, razpečevanje pa bi ostalo prepovedano.