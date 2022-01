Zaznava korupcije: Italija bolje, Slovenija slabše

Na svetovnem indeksu zaznave korupcije je Italija izboljšala, Slovenija pa poslabšala svoj položaj. Na to kažejo podatki indeksa za leto 2021, ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International (TI), ki je vzela v poštev 180 držav v svetu. Italija je pri tem zbrala 56 točk in se uvrstila na 42. mesto na lestvici, pri čemer je v primerjavi z lanskim letom pridobila tri točke in izboljšala položaj za deset mest, saj je bila prej 52. s 53 točkami, v desetih letih pa je pridobila 14 točk, čeprav še ni dosegla povprečja Evropske unije, ki znaša 64 točk. Vsekakor, ugotavljajo pri organizaciji Transparency, je izboljšanje položaja rezultat naraščajoče pozornosti do vprašanja korupcije v zadnjem desetletju, precej upanja pa daje tudi ponoven gospodarski zagon države po krizi, ki ji je botrovala pandemija novega koronavirusa.

Slabše pa se je odrezala Slovenija, ki je v primerjavi z lanskim letom izgubila tri točke in s 57 pridobljenimi točkami zdrknila z lanskega 35. na letošnje 41. mesto, kar je tudi najslabši rezultat od leta 2013. S tem se je Slovenija še bolj oddaljila od povprečja EU, ki znaša kot že omenjeno 64 točk, pa tudi od povprečja držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki znaša 67 točk. V TI Slovenia ocenjujejo, da je do takšnega rezultata privedlo »potiskanje preprečevanja korupcije na obrobje političnega parketa«. Rezultat po njihovih navedbah razgalja večletno pomanjkanje temeljitejših reform in nekatere slabe prakse v zadnjih letih, kot so afere ter pritiski na medije, civilno družbo in neodvisne institucije. Rezultat ni presenetil Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki v sporočilu opozarja, da gre za odraz tega, kar komisija že ves čas opozarja in sicer da je razkorak med teorijo in prakso v preprečevanju korupcije prevelik. Na slovenskem ministrstvu za pravosodje pa ne delijo tako pesimističnega mnenja, saj po tamkajšnjih ocenah indeks zaznave korupcije kaže na dojemanje stanja na področju preprečevanja korupcije posameznikov, ki so odgovarjali na vprašanja, ne nujno na objektivno stanje na tem področju.

Drugače je kar dve tretjini vseh držav na indeksu prejelo oceno, nižjo od 50, povprečna ocena pa je 43. Najvišje na indeksu so Nova Zelandija, Finska in Danska (vse z oceno 88), najnižje pa Južni Sudan (11 točk), Somalija in Sirija (13), Venezuela (14) in Jemen (16 točk).