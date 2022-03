Zbiranje pomoči za Ukrajino

Ob divjanju vojne in humanitarne krize v Ukrajini se nadaljujejo številne akcije zbiranja denarne in materialne pomoči za prizadeto prebivalstvo in begunce, ki prihajajo iz te države.

UNHCR, RDEČI KRIŽ, UNICEF – Kdor želi finančno prispevati za človekoljubno pomoč, lahko do 20. marca to stori tudi s pošiljanjem sms sporočil in telefonskimi klici. Do tistega datuma bo namreč potekala akcija Italijanskega rdečega križa, Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Sklada ZN za otroke Unicef, ki so uvedli solidarnostno telefonsko številko 45525: s klicem oz. sms sporočilom je mogoče nakazati določeno vsoto denarja – od dveh do petih oz. desetih evrov. Druge oblike doniranja so tudi možne, informacije so na voljo na spletnih straneh www.cri.it, www.unhcr.org in www.unicef.it. Visoki komisariat ZN za begunce je tudi objavil številko transakcijskega računa z Iban kodo IT84R0100503231000000211000 (UNHRC - Italija, vpisati je treba sklic Emergenza Ucraina). Prav tako je številko tekočega računa objavil Italijanski Rdeči križ: to je IT93H0200803284000105889169 (BIC SWIFT UNCRITM1RNP), naslovljen na Rdeči križ (Associazione della Croce Rossa Italiana ODV) pri banki Unicredit SpA, sklic pa se glasi Emergenza Ucraina (Izredne razmere v Ukrajini).

Denar zbirajo tudi na Rdečem križu Slovenije: transakcijski račun je SI56 0310 0111 1122296 (sklic naj se glasi SI00 96889). Več informacij je na spletni strani https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/.

TRŽAŠKA, GORIŠKA IN SLOVENSKA KARITAS – Denarno pomoč zbirajo tudi pri tržaški in goriški Karitas. Na Tržaškem je na voljo račun pri Etični banki IT 20 J05018 02200 000017106584, naslovljen na Fundacijo tržaške Karitas (Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus), sklic pa se glasi Pro Ucraina (Za Ukrajino).

Goriška Karitas je dala na voljo tekoči račun goriške nadškofije IT15O0862212401004000323364 in poštni tekoči račun št. 10289494, pri čemer je treba vpisati sklic Pro emergenza Ucraina (Za izredne razmere v Ukrajini).

Denarna sredstva zbira tudi slovenska Karitas: tekoči račun je SI56 0214 0001 5556 761, nasloviti pa ga je treba na naslov Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana in vpisati sklic SI00 870 ter napisati namen Pomoč Ukrajini.

SZSO IN ZKB – Prav tako denarno pomoč zbirajo pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji. Prispevke je mogoče nakazati na SZSO - Trst, Ul. Risorta 3 34131 Trst, račun IBAN IT97Y0892802200010000000109 in pripisati sklic Dobrodelna nabirka.

Kot ostale zadružne banke v Italiji se je tudi Zadružna kraška banka Trst Gorica vključila v akcijo italijanske Karitas Ukrajina 2022. Pomoč otrokom in mladostnikom. Pri družbi Cassa Centrale je tako odprt račun IT55M0359901800000000159114 na ime Caritas Italiana (Italijanska Karitas) z namenom Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti.

MATERIALNA POMOČ – Ob denarni se kot že rečeno zbira tudi materialna pomoč. Ustanov, društev in organizacij, ki se s tem ukvarjajo, je kar precej, naj tu omenimo le nekatere. Med temi tržaško Karitas, ki v domu Alessio Stani v Istrski ulici 69 v Trstu zbira pomoč od ponedeljka do sobote med 8. in 12. uro, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 14. uro in 18.30. Zbirajo pijačo (vodo, čaj, sadne sokove idr.), konzerve (tuno, meso idr.), piškote, otroško hrano in mleko v prahu ter plenice velikosti št. 5, vložke, vlažilne robčke, šampone in milo za prhanje (doccia shampoo), zobne paste in ščetke ter dezodorante.

V Novi Gorici zbirajo pomoč pri Območnem združenju Rdečega križa (Bidovčeva ulica 4 za stavbo podjetja Elektro Primorska) od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure, ob torkih in sredah tudi od 15. do 17. ure, ter pri Karitas (Ulica Gradnikove brigade 63) ob ponedeljkih in četrtkih od 16. do 18. ure.

SPREJEMANJE IN NASTANITEV – Kdor je pripravljen sprejeti begunce na domu, se mora obrniti na tržaško ali goriško kvesturo, kjer bo prejel vse potrebne informacije. Drugače je tržaška Karitas dala na voljo tudi zeleno telefonsko številko 800 629679 oz. naslov elektronske pošte ucraina@caritastrieste.it.

Tudi Italijanski solidarnostni konzorcij ICS išče prostore za nastanitev beguncev. Uradi konzorcija v Ul. Scorcola 2 so odprti vsak delovnik za nudenje informacij, na voljo sta tudi telefonska številka 040 3476377 in naslov elektronske pošte info@icsufficiorifugiati.org.