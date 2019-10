Zbogom Alto Adige

Ali bo beseda Alto Adige (Gornje Poadižje) izginila iz uradnih papirjev, tako da bo uradno dvojezično ime za Južno Tirolsko po novem Provincia di Bolzano-Südtirol? Za izbris imena Alto Adige, ki ga je vsilil fašizem, se je opredelil bocenski pokrajinski svet z glasovi Južnotirolske ljudske stranke (SVP) in desnih strank nemško govoreče skupnosti, vsi ostali so bili proti. Italijanska desnica pravi, da je to škandal brez primere in zato zahteva poseg italijanske vlade, pobudniki izbrisa Alto Adige pa menijo, da gre le za popravilo krivice, ki jo je fašizem med obema vojnama prizadel Južnim Tirolcem.

Predsednik bocenske Pokrajine Arno Kompatscher miri duhove rekoč, da ime Alto Adige ne bo čez noč izginilo, ker je zapisano v italijanski ustavi. V isti sapi pa Kompatscher dodaja, da bo treba enkrat za vselej rešiti kočljivo vprašanje od fašizma vsiljenih ledinskih ter krajevnih imen. Rimska vlada bo najbrž pravno osporavala odločitvi bocenskega pokrajinskega sveta in zadevo dala v presojo ustavnemu sodišču.