ZDA in Kanada v primežu snega in mraza

V ZDA in Kanadi izreden mraz in sneg povzročata velike težave. Ukinili so med drugim že več tisoč letov. Ob vdoru izrazite hladne vremenske fronte bodo marsikje praznovali najhladnejši božič v zadnjih 40 letih, vremenski alarm so že objavili v 37 državah.

Američani se soočajo z redko videnim vdorom izrazito hladne fronte, zaradi česar so se temperature marsikje v izjemno kratkem času močno spustile, ljudem pa preglavice povzročajo tudi padavine in močan veter. Skoraj 177 milijonov Američanov živi na območjih, za katera te dni velja vremenski alarm zaradi nizkih temperatur, obilice padavin in močnega vetra. Hladna fronta bo dosegla tudi sever Mehike.

Meteorologi prebivalstvo marsikje svarijo pred zapuščanjem ogrevanih prostorov, saj lahko ob neustrezni zaščiti utrpijo ozebline v roku nekaj minut, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »To ni kot snežni dan, ko ste bili otrok. To je resna zadeva,« je dejal predsednik ZDA Joe Biden, ki je Američane pozval k previdnosti.

K previdnosti pozivajo tudi kanadski vremenoslovci, zaradi česar so ponekod v državi danes odpovedali pouk, ljudi pa pozvali, naj do nedelje preložijo svoje načrte za druženja in potovanja. V Quebecu so ljudi pozvali, naj bodo pripravljeni tudi na dolgotrajnejše izpade oskrbe z elektriko, navaja kanadska radiotelevizija CBC.