Sobota, 03 januar 2026
ZDA napadle cilje v Venezueli, prijeli naj bi Madura

Predsednika Madura naj bi s soprogo zajeli in odpeljali iz države

STA |
Washington |
3. jan. 2026 | 11:06
    V Caracasu je bilo več eksplozij
Ameriški predsednik Donald Trump je danes potrdil napade vojske na Venezuelo. Ta je po njegovih navedbah tudi zajela venezuelskega predsednika Nicolasa Madura ter ga odpeljala iz države.

»Združene države Amerike so uspešno izvedle obsežen napad na Venezuelo in njenega voditelja, predsednika Nicolasa Madura, ki je bil skupaj s soprogo zajet ter odpeljan iz države,« je svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Za 11. uro po lokalnem času (17. uro po srednjeevropskem času) je napovedal novinarsko konferenco v Mar-a-Lagu na Floridi.

