ZDA napadle cilje v Venezueli, prijeli naj bi Madura

Ameriški predsednik Donald Trump je danes potrdil napade vojske na Venezuelo. Ta je po njegovih navedbah tudi zajela venezuelskega predsednika Nicolasa Madura ter ga odpeljala iz države.

»Združene države Amerike so uspešno izvedle obsežen napad na Venezuelo in njenega voditelja, predsednika Nicolasa Madura, ki je bil skupaj s soprogo zajet ter odpeljan iz države,« je svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Za 11. uro po lokalnem času (17. uro po srednjeevropskem času) je napovedal novinarsko konferenco v Mar-a-Lagu na Floridi.