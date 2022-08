ZDA ubile vodjo Al Kaide Ajmana al Zavahirija

ZDA so v nedeljo v napadu z brezpilotnim letalom v Kabulu ubile enega od voditeljev teroristične mreže Al Kaida in nekdanjega tesnega sodelavca Osame bin Ladna Ajmana al Zavahirija. Novico je po televiziji sporočil ameriški predsednik Joe Biden. »Nocoj smo spet jasno pokazali, da ni pomembno, kako dolgo bo trajalo ali kje se skrivaš. Če ogrožaš naše ljudi, te bodo ZDA našle in odstranile,« je dejal Biden.

»Nikoli ne bom dovolil Afganistanu, da spet postane zavetišče za teroriste. Ni ga več in zagotovili bomo, da se ne zgodi nič drugega. Tega terorističnega voditelja ni več,« je dodal ameriški predsednik.

Napad v afganistanski prestolnici so potrdili tudi talibani. »Gre za kršitev mednarodnih načel in sporazuma iz Dohe. Takšna dejanja so ponovitev propadlih izkušenj zadnjih 20 let in so proti interesom ZDA, Afganistana in regije,« so sporočili talibani, ki vladajo v Kabulu po ameriškem umiku septembra lani.

Al Zavahirijeva smrt je politični obliž na rano ameriškega umika iz Afganistana, po katerem je začela javna podpora Bidnu v ZDA padati.

Biden je bil sicer kot podpredsednik ZDA proti napadu posebnih enot na hišo v pakistanskem Abotabadu, kjer so 2. maja 2011 na ukaz tedanjega predsednika ZDA Baracka Obame ubili vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna.