Zdaj pa še oranžno in rumeno vremensko opozorilo

Po delnem sobotnem popoldanskem izboljšanju z razjasnitvami je bilo vreme v nedeljo spet povsem nenaklonjeno. Ob padavinah se je ozračje spet ohladilo. Danes zjutraj se je po pričakovanjih spet delno razjasnilo, čez dan bo možna kakšna krajevna ploha. Glavnina padavin se bo spet začela pojavljati zvečer, ko se bo ciklon iznad južne Italije spet pomaknil v našo bližino. Ob njem se bo tudi okrepila burja.

Jutri bo oblačno in deževno, pihala bo burja.

V sredo in četrtek bo v glavnem oblačno ali spremenljvo. V sredo zjutraj ponekod lahko še padlo nekaj dežja.

Medtem je Arso od opolnoči v noči na torek do torka opoldne (nato bo opozorilo rumeno do polnoči) objavil oranžno opozorilo zaradi močne burje. Dosegala bo lahko najvišjo hitrost od 100 do 120 km/h, opozarjajo.

Zaradi izdatnejših padavin pa je za ves jutrišnji dan (torek) objavil rumeno opozorilo. Pričakujejo, da bo lahko padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.