Zdravnik iz Abrucev, ki je pozitiven na koronavirus, se je skupaj z ženo, kljub temu, da mu je bila odrejena karantena, odpravil do Pordenona, da bi se udeležil nedeljske demonstracije proti cepljenju. Par (oba sta zdravnika) je rezerviral sobo nekega pordenonskega hotela. Moškega so pordenonski policisti ovadili in ga pozvali, naj se takoj vrne domov.